Green pass, "mi faccia vedere il certificato": l'ultima frontiera della truffa in Veneto, come rovinano un'anziana

02 marzo 2022 a

a

a

Derubata davanti a casa da un finto operatore dell’Ulss4. Accade a San Donà, una zona residenziale di Piave, nel Veneto. La donna, un'anziana, è stata avvicinata prima di fare ingresso nel suo portone da un uomo. Il signore ha detto di essere un addetto al controllo dei Green pass per conto dell’Azienda sanitaria. La signora ha subito ubbidito e consegnato all'uomo sia la certificazione verde, sia le vaccinazioni anti covid effettuate. Insieme a queste però l'anziana ha inavvertitamente messo nelle mani dell'uomo una busta con dei contanti che lo sconosciuto ha subito preso, dandosi poi alla fuga.

Green pass, "certificato sospeso": la peggiore delle truffe, come ti svuotano il conto

La signora ha subito provveduto alla denuncia, ma l’Azienda sanitaria ha informato che non è mai stata presa, e mai lo sarà, alcuna iniziativa del genere. Pochi mesi fa San Donà è stato al centro di un altro fatto di cronaca: una 15enne ha mostrato agli agenti il Green pass di un’altra ragazza. Contattata la mamma, gli agenti si sono trovati di fronte a una situazione surreale: la donna si è detta contraria all'obbligo di mostrare il pass per salire sui mezzi di trasporto pubblico.

Green pass, don Piero Corsi si barrica in posta: protesta estrema contro Draghi, finisce malissimo

La signora, che ha avanzato la sua tesi sulla vaccinazione, ha cercato di far valere le sue ragioni ma per i carabinieri non c’è stato modo di accontentarla. La figlia infatti non era in possesso di un regolare Green pass che è costato la segnalazione alla Prefettura e una salata sanzione per il genitore.

"Venite, non controlliamo nulla". Green pass, il ristoratore ribelle: finisce in disgrazia (anche per i clienti)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.