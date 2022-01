Green pass, "certificato sospeso": la peggiore delle truffe, come ti svuotano il conto

28 gennaio 2022 a

a

a

Attenzione all truffa sul green pass, la certificazione verde anti-Covid. L'allarme arriva direttamente dal ministero della Salute, che rende noto quanto segue: "Stanno circolando email false da un mittente che si finge il ministero della Salute".

"Il green pass limita la libertà, non può durare". Da chi arriva il siluro: Speranza affondato

E ancora, il ministro guidato da Roberto Speranza, in una nota spiega nel dettaglio il meccanismo truffaldino: si riceve un'email con oggetto "Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa", inviata da ministerodellasalute.pro.it. Peccato però che la email in questione "non proviene dal ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing".

Green pass, Matteo Bassetti scrive la parola "fine": quando verrà cancellato, c'è una data

E ancora, come i più sapranno, dal ministero spiegano che "il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio". E ancora, il ministero specifica che per " informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 chiama il numero 1500".

La truffa è sempre la stessa: dopo aver seguito il link, vengono chiesti dati personali, utenze e password, con l'obiettivo di mettere le mani sulla vostra identità. O, peggio, con l'obiettivo di installare malware truffaldini sui vostri dispositivi elettronici, in grado di monitorarvi e fornire le chiavi di accesso agli hacker: nel mirino c'è sempre il conto corrente, i nostri risparmi insomma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.