Green pass, addio il primo aprile. Clamorosa accelerazione, la circolare: chi straccia il certificato

Cosa succede all'obbligo di Green pass sul posto di lavoro a partire dal primo aprile? Il 31 marzo, infatti, scadrà lo stato di emergenza e già ci si chiede cosa accadrà col certificato verde, oggi indispensabile. Pare che non ci sarà più l'obbligo di mostrare il pass per lavorare se si ha meno di 50 anni. Questa restrizione quindi dovrebbe essere abrogata. Discorso diverso per gli over 50, che probabilmente saranno costretti a mostrare il certificato verde almeno fino al 15 giugno, quando decadrà anche l'obbligo vaccinale.

Il ministero del Lavoro, poi, ha fornito chiarimenti su green pass e partecipazione alle attività vincolate al reddito di cittadinanza. Attraverso la legge n.234/2021, come riporta il Giornale, ha precisato che deve essere prevista necessariamente attività in presenza sia nei Patti per il lavoro che nei Patti per l'inclusione sociale. E fino al primo aprile il certificato verde è obbligatorio anche in queste occasioni, il non averlo non rappresenta un motivo giustificato di assenza agli incontri.

Per quanto riguarda invece la partecipazione ai Puc, i progetti utili alla collettività, presso le pubbliche amministrazioni, anche in questo caso è necessario mostrare il green pass. Sempre tenendo conto delle differenze in base all'età. Chi beneficia del reddito e non ha ancora compiuto 50 anni rientra tra quelli che devono mostrare il green pass base. Se i beneficiari hanno già compiuto 50 anni, invece, dovranno esibire il super green pass fino al 15 giugno.

