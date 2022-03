Vladimir Putin, la "vendetta": black-out della corrente elettrica in Italia, chi e quando rischia di restare senza luce

09 marzo 2022 a

a

a

In Italia il gas naturale copre più del 40% dei consumi interni globali di energia e viene quasi tutto importato (la produzione nazionale è meno del 4%). Si calcola che in Italia 17,5 milioni di abitazioni su un totale di 25,5 si serva del gas per il riscaldamento. Secondo uno studio della Fondazione Eni-Enrico Mattei c'è il forte rischio di un razionamento che si tradurrebbero in black out della corrente elettrica e/o tagli alle erogazioni di gas per uso industriale o per uso civile (riscaldamento e gas per cucinare). Si scopre infatti - scrive il Corriere della Sera - che mancherebbero comunque tra gli 8,9 e i 10,5 miliardi di metri cubi di gas rispetto ai consumi di un anno normale.

Benzina a 2 euro, "pronti a bloccare tutto": quando i camionisti possono paralizzare l'Italia

L'Italia ha importato dalla Russia più di 28 miliardi di metri cubi di gas, circa il 40% del fabbisogno totale. "Se venissero a mancare, si potrebbe in parte sopperire aumentando le importazioni da Algeria (21,1 miliardi di Smc nel 2021) Qatar (6,9 miliardi) e Libia (3,2 miliardi). Si pensa anche di aumentare la produzione nazionale (scesa a 3,1 miliardi di Smc nel 2021) e lo stoccaggio del gas, tutte misure che però richiedono diversi mesi prima di diventare operative", scrive il Corriere. Inoltre potrebbero essere riattivate a pieno regime due centrali a carbone destinate alla chiusura e spinte al massimo della produzione altre cinque centrali.

"Prepararsi alle ristrettezze, siamo impotenti". Black out, Italia travolta dalla guerra: la profezia del generale Camporini

Per consumare meno energia ci sono tanti accorgimenti. Staccare le spine e non lasciare i dispositivi elettronici in stand-by. Azionare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico. Quando si usa il forno elettrico scegliere sempre la cottura ventilata, che fa risparmiare energia. E, quando possibile, optare per il forno a microonde. Usare il condizionatore d'aria solo se necessario e non con le finestre aperte. Sostituire le vecchie lampadine con quelle a led. Installare pannelli fotovoltaici tutte le volte che è possibile, Spegnere la luce quando si esce da una stanza, non lasciare scorrere l'acqua calda inutilmente e non usare troppo i termosifoni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.