Green pass, il 1° aprile cambia tutto: ristoranti e lavoro, dove si può stracciare il certificato

Marzo sarà l'ultimo mese di restrizioni, poi ci sarà un graduale allentamento. Parola di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute che in una intervista a Radio anch'io su Radiouno ha annunciato: "Nei prossimi giorni il governo emanerà un decreto con un vero crono programma, dal primo aprile inizierà una fase di allentamento graduale delle misure restrittive. Fin da subito in alcuni settori si ritiene il green pass non necessario, per esempio tutte le attività all'aperto". Quindi, si è spiegato meglio: "Ci saranno situazioni in cui il green pass non sarà più necessario, ad esempio per bar, ristoranti e altri locali all'aperto".

Non solo. Il sottosegretario Costa ha anche aggiunto che "entro giugno avremo uno scenario che ci consentirà di arrivare all'estate senza restrizioni". Insomma, gradualmente si tornerà ad una sorta di normalità. Del resto, i contagi sono in calo, la curva scende e soprattutto i ricoveri stanno diminuendo sempre più.

Infine c'è il tema dell'obbligo del Super green pass per i lavoratori over 50. "L'obbligo è fissato fino al 15 giugno", ha confermato Andrea Costa. "Sono d'accordo sul trasformare, prima del 15 giugno, l'obbligo di green pass rafforzato, in obbligo del green pass base". Questo vorrebbe dire che i lavoratori over 50 non vaccinati potranno andare in ufficio facendo il tampone rapido ogni due giorni. "Un'ipotesi", ha concluso il sottosegretario, "che potrebbe dare la possibilità di tornare al lavoro per chi non si è vaccinato e anche per allentare la tensione".

