Bollettino 11 marzo, altro rimbalzo dei contagi: "Cos'è cambiato in 8 regioni", il dato trascurato

Continua il rialzo dei contagi e del tasso di positività. Presto per parlare di una nuova ondata, anche perché il tasso di vaccinati e guariti è molto alto e quindi la malattia legata al Covid è più difficile da sviluppare, però è in corso un rimbalzo sotto gli occhi di tutti. Rispetto a venerdì scorso, i nuovi positivi sono +15mila, mentre il tasso di positività è +2,7%, a fronte di un continuo calo dei ricoveri che è ciò che fa rimanere basso il livello di allarme.

Il bollettino di oggi, venerdì 11 marzo, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 53.127 contagiati, 48.481 guariti e 156 morti a fronte di 425.638 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 12,5% (+0,5 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a scendere e a non rappresentare più un’emergenza: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -140, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -18.

Nel frattempo il ministero della Salute ha comunicato che, alla luce dei dati della cabina di regia, otto regioni che erano in giallo sono tornate in zona bianca: si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta.

