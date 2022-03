Omicron, Germania travolta dalla sesta ondata: contagi e morti, numeri-choc. Paura in tutta Europa

11 marzo 2022 a

I contagi ritornano a salire in Germania, dove a preoccupare è soprattutto la variante Omicron. "Non possiamo dirci contenti della situazione - ha commentato il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach a Berlino, in conferenza stampa -. Leggo sempre di nuovo che la variante Omicron è una variante leggera, ma questo è falso o comunque vero solo in parte. Ci sono 250 vittime al giorno in Germania. E in poche settimane i pazienti che moriranno saranno di più".

Il timore principale, sia degli esperti sia del governo, è che si possa arrivare di nuovo a una situazione di non ritorno, con una pressione troppo forte sul sistema sanitario nazionale. La preoccupazione nasce dal fatto che nel Paese si sono registrati ben 262.752 casi nelle ultime 24 ore. Record assoluto, un numero mai raggiunto in precedenza. Ad aumentare è stata anche l'incidenza su sette giorni, salita a 1.388 contagi ogni 100mila abitanti.

Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione di pazienti Covid in una settimana, invece, si attesta a 6,74 ogni 100mila abitanti. Secondo il bioinformatico Lars Kaderali, la Germania starebbe attraversando una sesta ondata di contagi. Motivi? La diffusione della Omicron e l'allentamento delle restrizioni. Secondo lui, però, bisogna comunque andare avanti con l'abbandono delle misure anti-Covid: "Le cifre dei contagi stanno aumentando in tutto il Paese, ma la situazione negli ospedali continua a non essere drammatica".

