Papa Francesco "è una catastrofe": il report segreto dei cardinali, complotto per farlo fuori?

"Questo pontificato è un disastro sotto molti o più aspetti, una catastrofe": queste le dure parole che si leggono in un memorandum che circola da qualche giorno tra i cardinali. Un chiaro atto di accusa contro Papa Francesco. Ignoto l'autore del documento, che si è firmato "Demos", ossia "popolo” in greco. Pur non essendo venuto allo scoperto, pare - come riporta l'Espresso - che si tratti di un profondo conoscitore della materia: "Non si può escludere che sia egli stesso un cardinale".

Sotto la lente ci finiscono innanzitutto i problemi economici: "La situazione finanziaria del Vaticano è grave. Negli ultimi dieci anni (almeno) ci sono stati quasi sempre deficit finanziari. Prima del Covid, questi deficit erano di circa 20 milioni di euro all'anno. Negli ultimi tre anni sono stati circa 30-35 milioni di euro all'anno". E poi dito puntato contro Bergoglio: "Il ruolo mutevole di papa Francesco nelle riforme finanziarie (progressi incompleti ma sostanziali nella riduzione della criminalità, molto meno riusciti, tranne che allo IOR, in termini di redditività) è un mistero e un enigma".

Le accuse contro il Pontefice riguardano anche il modo in cui sarebbe stato gestito il caso Becciu: "Il cardinale Becciu non è stato trattato con giustizia perché è stato rimosso dal suo incarico e privato delle sue dignità cardinalizie senza alcuna prova. Non ha ricevuto il giusto processo. Tutti hanno diritto a un giusto processo". E ancora: "Il papa a volte, se non spesso, governa con decreti pontifici, motu proprio, che eliminano il diritto di appello delle persone colpite. Molti membri del personale, spesso sacerdoti, sono stati sbrigativamente cacciati dalla curia vaticana, spesso senza una valida ragione". Per finire ci sono dei suggerimenti anche per il Papa che verrà, al quale si chiede di ripristinare l'unità della Chiesa, "non permettendo differenze dottrinali inaccettabili. La moralità dell'attività omosessuale sarà uno di questi punti critici".

