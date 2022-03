Oggi è un altro giorno, Lino Banfi commuove Papa Francesco: "Io e mia moglie malata vogliamo morire insieme. E lui..."

08 marzo 2022 a

a

a

Lino Banfi è stato ricevuto in udienza privata da Papa Francesco al Vaticano. Un momento molto importante e profondo per l’attore, che insieme al Pontefice ha pregato per il mondo e anche per sua moglie, con cui ha appena festeggiato i sessant’anni di matrimonio. “Abbiamo chiacchierato molto e ho cercato di farlo sorridere”, ha raccontato Banfi a Serena Bortone, che lo ha ospitato a Oggi è un altro giorno.

Papa Francesco, l'azzardo per l'Ucraina: "I due cardinali in missione", cosa c'è dietro alla scelta

L’attore ha poi mostrato la dedica che gli ha scritto il Papa: “Al mio amico nonno d’Italia per il bene che fa, per l’anniversario del suo matrimonio e perché continui a pregare”. “Mi ha messo a mio agio - ha assicurato Banfi - e ha cominciato a ridere quando gli ho detto ‘non capisco perché si chiamano bellici perché sono bruttici’”. L’incontro col Pontefice è stato descritto dall’attore come un “premio alla carriera incredibile”.

Vaticano, indiscrezioni clamorose: turpiloquio e gaffe in pubblico, il Pontefice che sbotta | Guarda

C’è poi stato un momento di forte commozione quando hanno parlato della moglie di Banfi, che è malata di Alzheimer: “Quando abbiamo chiacchierato di mia moglie ha cambiato faccia. Abbiamo fatto 60 anni di matrimonio e mia moglie mi aveva detto: ‘Visto che vai dal Papa, che è più vicino a Gesù, pregalo se ci fa morire insieme’. Si è quasi commosso e mi ha risposto: ‘Mi sarebbe piaciuto tanto poterlo fare, ma voi dovete vivere a lungo’”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.