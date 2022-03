Campi Flegrei, fortissima scossa di terremoto: panico a Napoli, gente in strada

16 marzo 2022 a

a

a

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi 16 marzo nella città di Napoli. Il sisma si è verificato intorno alle ore 15.15 in zona Campi Flegrei. La scossa, della durata di circa 4 secondi, ha gettato nel panico la popolazione che si è riversata in strada. La scossa è stata avvertita in particolare nell'area flegrea, tra Pozzuoli e i quartieri della zona occidentale del capoluogo Bagnoli e Fuorigrotta, ma anche ai piani alti nel centro di Napoli.

Video su questo argomento Tonga, immagini apocalittiche dopo l'eruzione: sulle strade soltanto cenere

Tra venerdì 11 e domenica 13 marzo erano stati registrati nove eventi sismici dovuti ai fenomeni del bradisismo flegreo che hanno interessato Pozzuoli e la linea di costa tra la città flegrea e Bagnoli. L'evento di intensità maggiore si è registrato domenica alle 16,48, con magnitudo 1,4 della scala Ritcher e a una profondità di 2600 metri, localizzato sul bordo sud-ovest del vulcano Solfatara. In precedenza, alle 14,58, era stata avvertita una scossa di magnitudo 1,1 a profondità 1000 metri sull'asse Solfatara via Napoli. Nella giornata di sabato erano stati registrati altri sei eventi tutti di bassa intensità, come anche venerdì con una scossa di magnitudo 1,0 a 1300 metri di profondità.

I Campi Flegrei come Tonga. Tozzi: "Rischio esplosione, che errore stiamo facendo"

In sostanza si era registrata una ripresa dei fenomeni sismici del bradisismo dopo una pausa di qualche settimana. Prosegue, quindi, il fenomeno di innalzamento del suolo, reso evidente nell'area del porto, nella darsena 'il Valione', dove emergono i fondali.

Eruzione potentissima del vulcano sottomarino, tsunami a Tonga: "Allontanatevi dalla costa e dai porti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.