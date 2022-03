Atac, autista si filma mentre si masturba in servizio: le immagini che disgustano Roma e l'Italia

20 marzo 2022 a

Un autista Atac è stato sospeso e presto sarà anche licenziato. E' accusato di essersi toccato mentre era alla guida, con il bus in corsa, essendosi anche filmato durante l'atto osceno. Tutto è accaduto a inizio marzo e da quei giorni il video ha preso a fare il giro delle chat dei dipendenti dell'azienda di proprietà del Campidoglio. L'autista avrebbe sbagliato a girare il video al destinatario e l'avrebbe spedita in un gruppo WhatsApp di colleghi.

I vertici della controllata del Comune saputo del video sono intervenuti per fermare il conducente e gli hanno congelato lo stipendio. L'autista, svela Repubblica, è stato già sentito dalla commissione disciplinare. Ma ha già provato a difendersi con un documento scritto: "Non sono io in quel video". Una giustificazione che ora sta vagliando la direzione del Personale, nonostante il video non lasci troppi dubbi sull'identità dell'autista.

All'Atac non hanno troppi dubbi sull'accaduto. "E sulla necessità di censurare il comportamento del conducente, tanto per l'atteggiamento che per aver messo a rischio l'incolumità di eventuali passeggeri (dal video non è chiaro se a bordo ci fossero altre persone oltre all'autista) e il mezzo che li trasportava", scrive ancora Repubblica. Prima di licenziare il dipendente, gli ispettori della municipalizzata approfondiranno ancora una volta la questione. "Ma il procedimento disciplinare è ormai in fase avanzata. E l'esito pare ormai scontato", conclude Repubblica.

