Vladimir Putin, il sondaggio-choc: "Quanti italiani stanno con lui". Le cifre: chi (e quanti) sono

Tutti, o quasi, contro Vladimir Putin. Il sondaggio realizzato da Swg mostra che un italiano su otto è dalla parte del presidente russo. Si tratta del 12 per cento, che condivide la scelta dello zar di invadere l'Ucraina e dichiarare guerra a Volodymyr Zelensky. Tra questi la percentuale di no vax raggiunge il 37 per cento. I filo-Putin, si legge sull'Huffingtonpost, sono persone di mezza età e che provengono principalmente dal Nord Est. Molti di loro votano per i partiti di destra. Il 36 per cento di questi elettori è infatti a favore del conflitto, ossia uno su tre.

Cala così il numero dei favorevoli a nuove sanzioni ai danni della Russia. La percentuale si aggira intorno al 57 e vede contrari anche una buona parte di coloro che condannano l'attacco. Il timore è legato alle conseguenze sull'Italia, proprio come accaduto con il gas. Infine un italiano su 5 dimostra di apprezzare Putin almeno in parte. Per l'11 per cento degli intervistati è uno statista che sta agendo nell'interesse del suo Paese.

Intanto, proprio per rispondere al rischio di rimanere senza gas, l'Europa ha concluso un accordo con gli Stati Uniti. È previsto l'arrivo di 15 miliardi di metri cubi di gas liquido per tutto il 2022, per poi aumentare gradualmente nei prossimi anni. L'obiettivo è di renderci indipendenti dalla Russia, che fino ad oggi ci dava 29 miliardi di gas pari al 40 per cento del nostro fabbisogno.

