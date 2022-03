Yakov Rezantsev, il generale russo sparito nel nulla: "Il ruolo dei satelliti spia", Putin umiliato ancora?

28 marzo 2022 a

a

a

La Russia ha davvero subito la perdita di sette generali? Si tratta di un numero enorme, spropositato, soprattutto in relazione a quello fatto registrare in altre guerre: il Corriere della Sera ha citato nell’edizione odierna i dieci anni di campagna afghana dell’allora Unione Sovietica, in cui morirono soltanto tre generali in combattimento e due per malattia. In Ucraina, invece, nel giro di un solo mese sarebbero deceduti sette generali sul campo.

"Repressione di massa". Il dissidente rivela il piano di Putin: generali e ufficiali carne da macello. Poi, caos globale

L’ultimo è stato annunciato da Kiev lo scorso 26 marzo: si tratta di Yakov Rezantsev, che sarebbe caduto all’aeroporto Chernobayevka di Kherson. Il condizionale è d’obbligo perché la Russia non ha confermato né smentito: dei sette generali che si presume siano morti ben cinque sono spariti nel nulla. Il Cremlino ha confermato il decesso di soltanto due comandanti di livello superiore: il generale di brigata Andrej Sukhovetskij e il capitano di vascello Andrej Palij. Di certo c’è qualcosa che non va sul fronte russo: se quegli altri cinque generali dichiarati morti dall’Ucraina fossero invece in vita, probabilmente il Cremlino li avrebbe mostrati per scopi di propaganda.

"Non puoi liberarti di me". Retroscena, il messaggio di Shoigu a Putin: generale sparito, perché ora tutto torna

Il pensiero degli analisti americani è che il numero così alto di generali morti è una conseguenza di aver ammassato truppe per l’invasione in Ucraina senza spiegare loro cosa stava per succedere. Di altra idea è invece un ufficiale dell’esercito britannico, secondo cui dietro la morte dei generali ci sarebbe una strategia ben precisa: squadre di cecchini addestrate da tempo avrebbero il compito di far fuori i generali russi. Per individuarli, però, servono informazioni molto precise: e qui ci potrebbe essere la mano dell’intelligence americana e della Nato, o meglio dei loro satelliti-spia...

Diretta Novaya Gazeta, cala la scure del Cremlino: sfregio alla memoria della Politkovskaja. Senza precedenti, anche Lavrov parla del golpe contro Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.