Bollettino 6 aprile: 69.278 nuovi casi e 150 decessi, in calo ricoveri e terapie intensive

Bollettino in calo quello di mercoledì 6 aprile. Il ministero della Salute registra 69.278 nuovi casi di Covid e 150 decessi. Numeri in leggera flessione rispetto alla giornata precedente quando se ne contavano rispettivamente 88.173 e 194. A diminuire nelle ultime 24 ore sono anche i tamponi processati: oggi sono stati 461.448, a fronte dei 588.576 di ieri. Rimane invece invariato il tasso di positività, fermo da due giorni al 15 per cento.

Le buone notizie, nonostante l'arrivo della nuova variante Xe, arrivano anche dagli ospedali. Diminuiscono infatti i ricoveri nelle terapie intensive: 5 in meno (ieri -12), con 51 ingressi del giorno, arrivando in totale a 466. In calo anche i ricoveri ordinari, meno 82 (ieri +5), per un totale di 10.164. I guariti sono così 69.837 mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 102 unità per un totale di 1.274.286.

A conti fatti la Lombardia è la prima regione per numero di contagi (9.094), seguita da Lazio (7.782) e Campania (7.277). Nella giornata precedente la situazione era simile, con la Campania davanti al Lazio. La curva epidemiologica fa dunque ben sperare. A maggior ragione dopo che ieri si è toccato il picco settimanale. Per Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, siamo solo all'inizio: "Una discesa più significativa - ha confermato - dovrebbe cominciare a metà aprile per poi proseguire fino a luglio, anche grazie alla bella stagione". Cruciale secondo l'esperto il ruolo del vaccino, in grado di proteggere (in caso di tre dosi) dalle nuove mutazioni del Covid.

