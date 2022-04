Bollettino, contagi e ricoveri contro le previsioni? Pasqua decisiva: cosa scopriremo

08 aprile 2022 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se il vero banco di prova sarà la settimana di Pasqua: come sempre, in occasione delle festività potrebbe verificarsi una risalita dei nuovi casi di Covid. In base a quello che accadrà dopo Pasqua, si capirà con certezza se ci sarà una nuova ondata e di che tipo. Per il momento, però, non ci sono segnali che fanno temere il peggio per le prossime settimane.

Il bollettino di oggi, venerdì 8 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 66.535 contagiati, 70.946 guariti e 144 morti a fronte di 442.029 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 15,1% (+0,2 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a rimanere gestibile, soprattutto perché la barriera eretta contro lo sviluppo della malattia grave sta reggendo grazie all’alto tasso di vaccinati e guariti. Oggi il saldo dei pazienti Covid in reparti ordinari è +24 (10.102 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -9 (462) a fronte di 52 nuovi ingressi.

Nel frattempo il ministero della Salute ha comunicato alcune informazioni relative alla quarta dose del vaccino anti-Covid: è prevista per chi ha superato gli 80 anni, per gli ospiti delle Rsa e per le categorie a rischio nella fase 60-79 anni. Non è escluso che un richiamo possa poi essere immaginato prima del prossimo inverno, come si fa già per il virus influenzale.

