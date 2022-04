Salmonella nell'acqua, boom di contagi in Italia: ecco le zone colpite (e i sintomi del virus)

20 aprile 2022 a

Rischio salmonella nell'acqua di rubinetto e casi di dissenteria: questo l'incubo che stanno vivendo i cittadini di Arsié, al confine tra Veneto e Trentino, dove già sono arrivate le autobotti. Il problema, come riporta Leggo, riguarderebbe solo il capoluogo e non le frazioni. Al momento comunque sono in corso delle indagini sullo strano caso del comune del Feltrino.

La scoperta del batterio è avvenuta nel corso dei controlli periodici sulla qualità dell'acqua compiuti dal Bim Gsp, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Belluno. In concomitanza con questa scoperta, poi, c'è stato anche un aumento dei casi di dissenteria in zona. In ogni caso, per ora, non si sa se i due fenomeni siano collegati: la dissenteria potrebbe essere dovuta anche a una semplice influenza intestinale.

Le indagini sui campioni di acqua verranno ripetuti anche nelle prossime ore per una maggiore sicurezza. Ma se il dato venisse confermato si dovrà procedere a svuotare tutte le vasche e disinfettarle. E a quel punto sarà possibile riavere l'acqua soltanto dopo una settimana. Nel frattempo, l'Amministrazione comunale ha chiesto alla popolazione di non utilizzare l'acqua dell'acquedotto per scopi alimentari. Ecco perché già da ieri, martedì 19 aprile, i cittadini si starebbero rifornendo dalle autobotti.

