Sabrina Quaresima, "sesso con lo studente". Bomba di fango e sospetto: complotto, chi c'è dietro

La preside del liceo Montale di Roma vittima di un complotto? Sabrina Quaresima, 49 anni, era sospettata di aver avuto una relazione con uno studente di 19 anni. Alla fine, però, l'ispezione ministeriale a suo carico si è chiusa in maniera positiva, senza nessun provvedimento disciplinare. "È la fine di un'angoscia mai provata - ha commentato lei tramite i suoi legali -. Sono stata processata senza appello da un tribunale mediatico senza morale né scrupoli".

Dopo i colloqui con i diversi protagonisti della vicenda - la Quaresima ne aveva avuto uno di oltre dieci ore con l'ispettrice - il comportamento della preside non è stato ritenuto scorretto o lesivo dell'immagine dell'istituzione scolastica che dirige. L'episodio è subito diventato uno scandalo quando ha raggiunto le pagine dei giornali e soprattutto quando sono venute fuori le presunte chat tra la dirigente e il ragazzo. Per giorni, insomma, la 49enne è stata sottoposta a quella che lei stessa h definito una "gogna mediatica". "Con il ragazzo ho avuto solo un rapporto di collaborazione. Non posso rimproverarmi nulla, ma oggi sarei più cauta", ha ammesso, stando a quanto riporta il Corriere della Sera.

L'ispezione, comunque, non ha portato alla scoperta di "prove" che avrebbero potuto colpevolizzare la preside. Dagli atti delle indagini degli ispettori, insomma, non risultano le presunte chat bollenti tra i due. Chi le ha diffuse allora? Sono state forse manipolate? Chiusa la questione a livello scolastico, la vicenda avrà probabilmente delle conseguenze sul piano giudiziario. I legali della Quaresima, infatti, avevano annunciato nei giorni scorsi delle denunce contro chi l'ha messa in cattiva luce in questo periodo. Il dubbio, come scrive Dagospia, resta: che sia stato un complotto scolastico studiato ad arte?

