Lotteria degli Scontrini, vince 100 mila euro? "Cosa aveva appena comprato", grosso colpo di fortuna

21 aprile 2022 a

Grazie all’acquisto di arredi per la casa, una donna fiorentina ha vinto 100mila euro alla Lotteria degli Scontrini. L’iniziativa governativa lanciata nel 2021 ha sorriso a questa donna, che aveva da poco acquistato una casa e aveva necessità di arredarla. E così dopo aver comprato gli arredi ha scoperto di essere la fortunata vincitrice della Lotteria degli scontrini: accompagnata dal marito, si è presentata all’Ufficio dei Monopoli di Firenze con tutta la documentazione relativa alla vincita di 100mila euro.

I funzionari Adm hanno accertato la correttezza dei documenti e di conseguenza hanno rilasciato la ricevuta per poter incassare la somma di denaro vinta. La donna ha dichiarato di essere rimasta ovviamente molto sorpresa quando ha ricevuto l’avviso del premio da 100mila euro e ha ringraziato l’Agenzia per questo regalo inaspettato, giunto proprio a ridosso dell’importante acquisto di un immobile. Una volta perfezionata la procedura, la direzione centrale giochi dell’Agenzia autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il versamento della vincita.

Finora sono stati oltre 2mila i fortunati vincitori della Lotteria degli Scontrini, che ha distribuito premi per quasi 35 milioni di euro. È questo il bilancio dei primi 13 mesi di gioco, lanciato a marzo 2021 dal governo per aggiungere uno strumento alla lotta all’evasione fiscale. La Lotteria distribuisce premi ogni settimana e ogni mese, sia agli acquirenti che ai commercianti.

