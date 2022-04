Le Iene, lotteria degli scontrini una truffa di Stato? Vince 100mila euro ma... Giorgio, vita rovinata

07 aprile 2022 a

Beffati dalla lotteria degli scontrini: alcuni vincitori - sentiti da Antonino Monteleone per Le Iene - pur avendo vinto, hanno visto sfumare migliaia di euro senza che il problema contestato venisse specificato in maniera chiara. Fortunati a metà, insomma. La lotteria è stata introdotta dal governo Conte II per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica e contrastare l'evasione fiscale.

Si tratta nello specifico di una sorta di concorso gratuito, collegato al programma Italia Cashless. L'obiettivo è quello di spingere i cittadini a utilizzare carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento al posto dei contanti. Per partecipare alla lotteria basta mostrare all’esercente, al momento di ogni acquisto cashless, il proprio codice. A quel punto, lo scontrino elettronico emesso regala automaticamente biglietti virtuali per partecipare alla lotteria: un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di mille.

Nel servizio delle Iene, andato in onda ieri sera su Italia 1, emergono però dei malfunzionamenti. Viene fatto riferimento, per esempio, al caso in cui la spesa viene pagata dal coniuge con la sua carta. Se l'intestatario del codice lotteria e quello della carta bancomat non coincidono, la vincita viene rigettata. Tra cittadini sentiti dall'inviato ci sono Giorgio e Angelo, che in teoria avrebbero vinto rispettivamente 100mila e 25mila euro. In pratica però non hanno mai ricevuto quei soldi.

