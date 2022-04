Gratta e Vinci, immigrato vince 250mila euro? Finisce in disgrazia, perché incassa zero

15 aprile 2022 a

a

a

Una vera e propria beffa in Belgio, dove un migrante algerino ha vinto 250 mila euro al Gratta e Vinci senza però poterli ritirare. Il fortunato infatti soggiorna illegalmente a Bruxelles e per questo non può ricevere il jackpot. A raccontare l'accaduto è il legale dell'uomo che alle colonne del Guardian ha spiegato: "Il mio cliente si trova in una situazione illegale, non ha documenti né conto in banca". Il signore infatti per poter ricevere la somma vinta deve dimostrare la sua identità attestata con i documenti che dice di non avere. "Li stiamo cercando - prosegue il legale Alexander Verstraete -. Dovrà contattare la sua famiglia in Algeria". Al momento il tagliandino vincente è in un luogo sicuro: presso il tribunale di Bruges. Una decisione resa necessaria dopo che tre amici del vincitore hanno tentato di rivendicarlo senza successo per conto suo.

Gratta e Vinci, "guardi un biglietto da 5 mln di euro": il vincitore reagisce così, impensabile

I tre, anche loro del nord Africa, sono stati fermati dalla polizia dopo che avevano tentato di rubare il Gratta e Vinci. Quest'ultimo è stato comprato a Zeebrugge, città portuale belga nonché una destinazione popolare per i migranti che cercano di raggiungere l'Inghilterra nascosti in camion o container. Intanto l'algerino avrebbe ottenuto dalle autorità la promessa di non venire espulso fino a quando non riceve il premio.

Gratta e Vinci, la rivoluzione del tagliandino: ecco come si vince mezzo milione di euro

I tempi però potrebbero essere lunghi visto che per ogni premio superiore a 100.000 euro il vincitore deve recarsi presso la sede dell'azienda a Bruxelles. "Il vincitore non si è presentato - ha confermato Joke Vermoere, portavoce della lotteria nazionale -, non l'abbiamo visto, il che per il momento sta bloccando la procedura per l'assegnazione del premio". Assegnazione che oltretutto richiede i documenti che l'uomo non avrebbe.

Gratta e vinci, tabaccaio di Napoli choc: "Incapace", cinque mesi dopo la svolta. Truffa alla vecchietta, roba sconcertante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.