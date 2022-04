Rissa a Siena, chi sono queste ragazze: il caso che sconvolge l'Italia intera

23 aprile 2022 a

L'ultima baby gang rintracciata arriva da Siena . Si tratta di un gruppo di 10 ragazzine di età compresa tra i 14 e 15 anni . Le adolescenti si divertivano a bullizzare le loro vittime picchiandole e offendendole verbalmente, il tutto ripreso e pubblicato sui social. Le teppiste, residenti nella zona di Palio, sono ora indagate per atti criminali e sottoposte a perquisizioni personali e domiciliari dalla polizia. Questo è quanto ha ordinato il Tribunale dei Minori di Firenze .

Ecco qui il video delle aggressioni



Il gruppetto aveva creato una chat Whatsapp apposita denominata “ Baby gang" dove condividevano tutti i video delle loro violenze. Le aggressioni ammontano a circa una decina in un lasso temporale che va dal 27 giugno 2020 e il 19 febbraio 2022. Il loro luogo di pestaggio era a Siena oltre che in un'area industriale dismessa di Taverne d'Arbia. Precisamente il tutto avveniva in Via della Vecchia, un'area da loro chiamata 'Ring '.

Le indagini sono iniziate dopo che una delle vittime ha denunciato alle autorità tutte l' aggressione avvenuta nell'aprile nell'ottobre 2021. Da qui sono partite le indagini dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Siena che sono ora impegnati ad ascoltare le testimonianze di le altre vittime . Proprio grazie a loro sono riusciti a risalire ai video diffusi sui social delle aggressioni, riuscendo così a dare un nome e un volto alle persecutrici.



