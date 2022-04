Bollettino 27 aprile, nuova fiammata di contagi e 186 morti: "Restano le mascherine", le cifre e le conseguenze

27 aprile 2022 a

Sono 87.940 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: lo si legge nel bollettino diramato dal ministero della Salute. Il dato è in crescita rispetto a ieri, quando invece erano stati segnalati 29.575 positivi. In aumento anche i morti, che passano da 146 a 186. A fronte di 554.526 tamponi eseguiti, invece, il tasso di positività cala al 15,85%.

In lieve diminuzione le ospedalizzazioni, sia in terapia intensiva che nei reparti medici ordinari: In quest'ultimo caso, infatti, i ricoverati calano di 173, portando il totale dei pazienti con sintomi a 10.155; mentre nei reparti più critici i ricoverati calano di 15 unità, facendo scendere il totale dei ricoverati gravi a 394. La buona notizia è che i pazienti di terapia intensiva scendono sotto quota 400 per la prima volta dopo oltre cinque mesi.

Nel frattempo si discute del nuovo decreto Covid che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni. Al centro del dibattito la proroga dell'obbligo di mascherina al chiuso. Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, bisogna continuare a "mantenere l'obbligo al chiuso e riservarlo in alcune situazioni: trasporti pubblici, cinema, teatri, luoghi dove c'è un affollamento maggiore. Lì è ragionevole pensare a una proroga di un mese dell'obbligo. Per tutto il resto si può passare a una raccomandazione", ha detto ai microfoni di Rtl 102.5.

