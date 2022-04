Gioconda, la scoperta che cambia la storia: "Era la modella di Leonardo", chi è la donna nel dipinto

27 aprile 2022 a

La critica d’arte Carla Gori spiazza con una nuova teoria sul quadro più famoso al mondo. La studiosa avrebbe risolto il mistero di Leonardo da Vinci e della sua Monna Lisa. Enigma che ha attanagliato per secoli gli storici. Secondo la sua ricerca la vera identità della Gioconda sarebbe quella di Bianca Giovanna Sforza. Quest’ultima ha anche fatto da modella a da Vinci per il volto del San Giovanni dell’Ultima Cena.

Esistono elementi attendibili e scientifici a supporto di tale tesi. Prima fra tutte il fatto che la Gioconda non indossi anelli e sia vestita di nero: Bianca Giovanna, quando Leonardo iniziò la Gioconda, non era ancora sposata e le era morto da poco un fratello o fratellastro. Una coincidenza sconcertante. Ma a questo punto forse tanto coincidenza non è. Altro dettaglio rivelatore, secondo la critica italiana, sarebbe il ponte che fa da sfondo alla Gioconda. Sembrerebbe essere il Ponte del Diavolo del Bobbio: “Sarebbe compatibile con quello del San Giovanni dell’Ultima Cena, sul celebre dipinto, di cui già aveva identificato la modella in Bianca Sforza, ritratta sullo sfondo di Bobbio”. Questo secondo quanto dichiarato dalla Gori.

C’è poi il confronto dei volti fatto al computer delle due che sembrerebbe coincidere. Un indizio dietro l’altro che portano la tesi di Carla a essere certezza. Il tutto è ancora in fase di studio quindi non si hanno verità assolute al momento. Se lo fosse, però, sarebbe una delle scoperte più importanti della storia.



