Meteo, Mario Giuliacci: caldo, il peggio deve arrivare. Scenari estremi

L’estate entra nel vivo e il caldo torrido continua a dominare la scena. Nei prossimi giorni le temperature sono destinate a salire ulteriormente, rendendo l’atmosfera ancora più soffocante. Insomma, non c'è tregua. Anzi, sempre peggio. Ma attenzione: secondo il colonnello Mario Giuliacci, all’orizzonte si intravedono anche improvvisi rovesci temporaleschi, almeno questo è quanto prevede sul suo sito personale. L’anticiclone africano sta influenzando il nostro Paese con condizioni di stabilità e cieli sereni, ma soprattutto con un’ondata di calore che spinge i termometri ben oltre le medie stagionali. Questo scenario, l'emergenza di questi giorni, fa pensare che potremmo essere di fronte a una delle estati più calde degli ultimi anni. Per certo, ad oggi, le avvisaglie in tal senso appaiono chiarissime. Tuttavia, l’ingresso anche minimo di aria fresca e instabile in quota potrebbe innescare fenomeni intensi, specialmente nelle zone montuose.

Il picco del caldo è atteso tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio. Le regioni centrali e meridionali vedranno temperature massime fino a 39-40°, mentre sulla Pianura Padana si potranno toccare punte tra i 36 e i 38°C. L’umidità contribuirà a far percepire il caldo in modo ancora più opprimente. Accanto a questo scenario bollente, ci saranno però zone esposte a forti contrasti atmosferici. Lungo l’arco alpino, sulle Prealpi e lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale non sono da escludere temporali di forte intensità. L’incontro tra il calore intenso al suolo e l’instabilità in quota potrebbe generare condizioni ideali per eventi violenti.