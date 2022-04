Joe Biden, "ecco la sua faccia": umiliato in centro a Napoli, come lo mostrano

29 aprile 2022 a

La politica di Joe Biden per fermare la guerra in Ucraina non convince. Il dubbio che gli Stati Uniti non vogliano fermare il conflitto non viene solo agli americani. Da giorni a Napoli, in piazza Bovio, è esposta un'opera che vede protagonista proprio Biden. Qui si vede il presidente ritratto dallo street artist napoletano Eduardo Castaldo pacifista. Sì, ma solo sopra la cintola. Sotto infatti ecco che viene ritratto con una tuta mimetica e degli scarponi.

Non solo, perché sul poster Biden viene incorniciato tra la bandiera a Stelle e strisce e quella giallo/blu dell'Ucraina con in mano una colomba bianca con un ramoscello di ulivo e una bandiera della Pace. Un'immagine stridente rispetto alla parte inferiore del disegno. Secondo l'artista l'opera testimonia la "doppia faccia dell'intervento e della politica degli Usa nel conflitto in corso nelle aree dell'invasione russa in Ucraina".

Non a caso Biden ha annunciato un nuovo pacchetto. La maggior parte del suo contenuto andrebbe alle armi, con una quota di 20,4 miliardi di dollari destinati all’assistenza militare e di sicurezza all’Ucraina. Il resto? 8,5 miliardi di dollari per l'assistenza economica a favore del governo di Volodymyr Zelensky e 3 miliardi di dollari per la assistenza umanitaria e la sicurezza alimentare globale. Cifre elevate che fanno credere agli statunitensi che l'escalation con la Russia di Vladimir Putin sia alle porte. Ma non è tutto. I sospetti dietro l'amministrazione Biden creano un effetto "boomerang": il presidente perde giorno dopo giorno consensi. Segnale che gli Usa la guerra in Ucraina la vogliono fermare.

