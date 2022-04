Bologna, Silvia muore nel sonno a 38 anni: "Non aveva patologie", il sospetto

29 aprile 2022 a

Silvia Di Pietro è morta nel sonno in seguito a un malore. La giovane mamma aveva 38 anni e ha perso la vita a Bologna giovedì notte. Quando sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a casa della donna per lei, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, purtroppo non c’era più nulla da fare. Ora per chiarire le cause del decesso probabilmente si ricorrerà all’autopsia.

Cresciuta a Roma ma poi trasferitasi ad Ascoli Piceno (il padre è un genarale dell'esercito oggi in pensione), Silvia Di Pietro è venuta a mancare all’improvviso, nelle prime ore di ieri, nella sua casa di Bologna. Ingegnere strutturista, ha lavorato nell'ambito della ricostruzione post sisma anche per la Città Metropolitana. Lascia il marito Giovanni Castellazzi, docente di Ingegneria all'Alma Mater, e un bambino di quattro anni, Tommaso.

Secondo quanto si apprende Silvia non aveva nessuna patologia né alcun problema di salute precedente e non c'era stata alcun tipo di avvisaglia prima della tragedia. Decine e decine di messaggi di condoglianze sono stati postati da parenti e amici sui vari social, da Bologna ad Ascoli Piceno. Tra i post si legge quello di Tamara, che scrive: "Ciao super mamma, che questa terra ti sia lieve e veglia sul piccolo Tommaso da lassù".

