Papa Francesco, "l'abbaiare della Nato alle porte di Mosca...": le cause della guerra, terremoto globale

Un'intervista dall'enorme peso specifico, quella concessa da Papa Francesco al Corriere della Sera. Al centro delle riflessioni del Pontefice, ovviamente, la guerra in Ucraina. E su quanto sta accadendo, Bergoglio spende parole pesantissime. E che stanno facendo molto rumore. In primis, il Papa spiega che, ora, non è previsto un incontro con Vladimir Putin: "Devo andare a Mosca, devo incontrare Putin, anche se temo che non possa e voglia fare questo incontro in questo momento".

Dunque, smentito anche il viaggio in Ucraina, a Kiev. Almeno per il momento: "A Kiev per ora non vado. Ho inviato il cardinale Michael Czerny e il cardinale Konrad Krajewski, (l’elemosiniere del Papa) che si è recato lì per la quarta volta. Ma io sento che non devo andare. Io prima devo andare a Mosca, prima devo incontrare Putin. Ma anche io sono un prete, che cosa posso fare? Faccio quello che posso. Se Putin aprisse la porta...", sussurra Bergoglio.

Già, il punto è che - come poi confermato dall'ambasciatore ucraino alla Santa Sede - il presidente della Federazione russa è "sordo" agli appelli del Pontefice. "Il primo giorno di guerra ho chiamato il presidente ucraino Zelensky al telefono, Putin invece non l’ho chiamato – riprende il Pontefice -. L’avevo sentito a dicembre per il mio compleanno ma questa volta no, non ho chiamato. Ho voluto fare un gesto chiaro che tutto il mondo vedesse e per questo sono andato dall’ambasciatore russo. Ho chiesto che mi spiegassero, gli ho detto per favore fermatevi. Poi ho chiesto al cardinale Parolin, dopo venti giorni di guerra, di fare arrivare a Putin il messaggio che io ero disposto ad andare a Mosca. Certo, era necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche finestrina. Non abbiamo ancora avuto risposta e stiamo ancora insistendo, anche se temo che Putin non possa e voglia fare questo incontro in questo momento", rimarca il Santo Padre.

Quindi, una delle frasi che sta facendo più rumore in assoluto. Papa Francesco infatti riflette sulle cause della guerra e lo fa con una frase netta. Parla infatti dell'"abbaiare della Nato alle porte della Russia", che a suo giudizio avrebbe spinto Putin a reagire e a scatenare l'inferno in Ucraina: "Un’ira che non so dire se sia stata provocata ma facilitata forse sì", conclude sibillino Francesco.

