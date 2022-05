La vignetta della vergogna che umilia i nostri militari: "Che ci fai vestito così"

12 maggio 2022 a

Le parole usate in questi ultimi giorni per mettere nel mirino tutto il corpo degli alpini dopo le presunte molestie di Rimini sono abbastanza vergognose. Parole ribadite in più sedi da parte di alcuni esponenti di sinistra che di fatto non hanno perso l'occasione per mettere nel mirino le forze armate e in particolare un corpo militare che ha fatto la storia d'Italia. Ma c'è anche chi usa l'arma della satira, dell'ironia, per andare oltre.

Ed è il caso di Makkox che nella sua ultima vignetta sul Fatto mette nel mirino proprio la divisa che diventa strumento per la molestia. Nella vignetta si vede il padre che dice al figlio in divisa: "Federico, ma sai che ancora non ho capito cosa fai vestito così?".

La risposta del figlio non si fa attendere: "Il falso alpino che si infiltra ai raduni per toccare il culo alle femmine, papà". E il padre replica: "Ah e da quando fai sta cosa?".

La risposta: "38 anni m'hanno promosso colonello!". Insomma l a stira ci può anche stare, ma di fatto in questa vignetta viene umiliato il senso di appartenenza alla divisa. Una divisa che di fatto viene indossata solo per infiltrarsi a una manifestazione e solo per molestare le donne. A tutto c'è un limite, va sempre rispettato l'onore della divisa indossata da uomini che hanno difeso il Paese e che non l'hanno indossata di certo per andare in giro a Rimini. Su social qualcuno ha bacchettato Makkox con un lapidario: "A me questa davvero non fa ridere".

