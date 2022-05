Brindisi, apre il cofano dell'auto e trova una sorpresa terrificante

17 maggio 2022 a

Una incontro inaspettato e pericoloso quello capitato a una signora di San Vito dei Normanni, a Brindisi. Una presenza piuttosto invadente si è presentata nel motore dell'auto della signora. Quest’ultima si è ritrovata un serpente di un metro e mezzo all'interno dei motori della sua macchina. La donna sotto choc, non sapendo come rimuovere la bestia dal motore, ha immediatamente chiamato la sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Ecco la foto scattata dai Vigili del Fuoco dopo l'estrazione:

Il rettile, dalla lunghezza di un metro e mezzo, si era arrampicato furtivamente nella parte interna della ruota per poi scomparire all'interno del vano motore facendo così perdere le sue tracce. Era quindi impossibile estrarlo senza l'aiuto di mani esperte. Una volta arrivati sl posto, gli uomini del comando Provinciale VVF di Brindisi sono riusciti nell'impresa di catturare l'animale in pochi istanti. Si trattava di un esemplare di razza Cervone il quale è poi stato liberato in aperta campagna per la felicità della povera donna. Dopo il brutto spavento la proprietaria dell'auto ha potuto riappropriarsi della sua auto nella speranza che incontri del genere non le capitino più.

