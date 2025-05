Stoccarda, auto sulla folla: diversi feriti, anche gravi

"Sono rimaste ferite 8 persone di cui tre gravi". Lo scrive la polizia di Stoccarda su X dopo che un'auto si è lanciata sulla folla. Almeno una persona ha avuto bisogno di essere ricoverata in rianimazione. Per le autorità "non c'è più pericolo per la popolazione", visto che il conducente è stato fermato e ascoltato dalla polizia. Il fatto è avvenuto nel centro di Stoccarda intorno alle 17.50, quando una Mercedes classe G nera ha investito diversi passanti sulle strisce pedonali che stavano raggiungendo la fermata della linea del tram.

Non è ancora chiaro cosa sia successo al conducente della Mercedes, una persona di 42 anni. Ma per la polizia si è trattato di "un tragico incidente". L'area attorno all'incrocio è stata chiusa al traffico e anche le linee urbane e della metropolitana sono sospese fino a nuovo avviso.

In ogni caso le autorità riferiscono che non ci sono "indicazioni di un attacco. Sulla base delle nostre indagini, tuttora in corso, i nostri colleghi sulla scena ritengono che questo sia stato un tragico incidente".