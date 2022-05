Michele Merlo, a Verissimo il padre distrutto: "La sua percentuale di sopravvivenza...", come l'hanno ucciso

20 maggio 2022 a

È passato ormai quasi un anno dall'improvvisa e inaspettata scomparsa di Michele Merlo, in arte Mike Bird di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, ha voluto intervistare nel suo salotto Domenico, padre del ragazzo scomparso.

L'uomo ha tenuto a precisare che il dramma che ha portato via Michele poteva essere benissimo evitato. Secondo le analisi legali Mike poteva salvarsi, sarebbe bastato fare in tempo un esame del sangue. La probabilità che Merlo si salvasse andava dal 77% all' 89% di guarigione, in circa sei mesi. La malattia che l'aveva colpito così inaspettatamente era la leucemia. Questa non gli ha lasciato scampo e se l'è portato via in un batter d'occhi.

Secondo le indagini, sarebbe stata condotta una diagnosi iniziale sbagliata dove i medici che l'avevano visitato avrebbero sottovalutato il quadro clinico di Michele. Il padre al riguardo ha dichiarato: "Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l'errore umano". Non sembra mostrare rancore quindi Domenico, anche se il vuoto che lascia la perdita di un figlio non potrà mai essere colmabile. Il padre ha parlato del figlio come di un ragazzo sportivo e in salute. Un artista troppo spesso incompreso che però aveva ancora la sua cerchia di fans che lo amava alla follia.

