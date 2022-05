Reggio Emilia, Irene Montruccoli muore all'improvviso a 21 anni: aperta un'inchiesta

24 maggio 2022 a

a

a

È stata aperta un'inchiesta di omicidio colposo a carico di ignoti dalla Procura di Reggio Emilia sulla morte della giovane 21enne Irene Montruccoli. Secondo la cronaca locale la ragazza, residente ad Arceto di Scandiano, nel Reggiano, è scomparsa domenica pomeriggio all'ospedale Maggiore di Parma dove trasferita in elisoccorso a causa di improvviso malore.

Secondo le dichiarazioni dei genitori e del fidanzato, Irene era una settimana che lamentava dolori alla testa e per questo aveva deciso di recarsi al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia venerdì scorso. Qui era stata curata con una terapia endovenosa, per poi essere rimandata a casa. Il giorno successivo, però, il dolore si è ripresentato e da qui la decisione di recarsi nuovamente al Pronto Soccorso. La Tac effettuata sulla ragazza non avrebbe fatto risultare nulla di anomalo. Domenica 22 maggio la tragica fine.

I familiari domenica avevano prontamente dato l'allarme e prima che arrivassero i soccorsi un medico che abita lì vicino le ha praticato le manovre di rianimazione. Una volta arrivata all'ospedale tramite elisoccorso il suo cuore ha cessato di battere. Il magistrato ha quindi disposto l'autopsia. Irene era una ragazza sportiva e appassionata di motocross.Frequentava la facoltà di ingegneria a Modena e fino ad allora non aveva mai avuto problemi di salute o patologie pregresse.

