Bagno infestato, disgustosa scoperta a casa: "Siamo rimasti pietrificati". Cosa hanno trovato

Terrificante scoperta nel bagno di casa. Una donna, Rebecca Macdonald, ha raccontato al Daily Record, di essersi ritrovata con una infestazione di lumache enormi e che suo figlio Alexander di 5 anni, autistico, si rifiuta di andare in bagno per fare i suoi bisogni. Tutto è cominciato dopo alcuni lavori di ristrutturazione per riparare una perdita. La Queen's Cross Housing Association, che si occupa della gestione dell'appartamento, afferma che sta lavorando per risolvere il problema da marzo.

Il piccolo è rimasto "pietrificato" dalla presenza delle lumache e da allora si fa la pipì addosso perché è terrorizzato e non vuole mettere piede in bagno. "È davvero difficile per lui perché odia tutti questi animali", spiega Rebecca. "Ogni volta devo prenderli e metterli nella tazza del gabinetto o spostarli in modo che il mio piccolino possa fare i suoi bisogni". La prima volta "che sono entrata e ne ho calpestato uno, è stato orribile", aggiunge.

Poco dopo i lavori, Rebecca ha cominciato a vedere le lumache che strisciavano su tutti i sanitari e sul pavimento del suo bagno. L'associazione ha riparato le perdite e sigillato tutti fiori ma niente da fare. "Ho appena parlato anche con il mio medico di questo perché mi sta stressando, dover costantemente discutere con la mia associazione immobiliare e non trovare una soluzione". E ancora: "Mi hanno detto di mettere giù il sale, cosa che ho fatto ma non è cambiato nulla".

