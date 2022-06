Meteo, scatta l'allerta: arrivano le bombe di grandine, dove il weekend è rovinato

03 giugno 2022 a

Il weekend è alle porte e sarà caratterizzato da un meteo con caratteristiche climatiche estremamente contrapposte. Se da un lato si avrà l'espansione dell'onda calda sahariana sulle regioni meridionali e insulari dall'altro è in arrivo una perturbazione atlantica che si scontrerà con questa massa d'aria cocente. Forti temporali e grandinate sono assicurati in questo weekend anomalo soprattutto nei settori alpini e prealpini e le pianure a Nord del Po anche se non si escludono locali sfondamenti anche più a Sud. Nel resto della Penisola invece si arriverà a toccare picchi di 40°.

Meteo sabato 4 giugno: Tempo stabile su buona parte della penisola con sole e nuvolosità alternata, presente maggiormente al Centro e al Sud. Nelle ore centrali qualche annuvolamento nelle zone alpine. Temperature in aumento che arriveranno a toccare punte di 33/34°C al Nord, 35/36°C al Centro, 37/38°C in Sardegna e il Sud Peninsulare.

Maltempo, piogge e temporali in arrivo al Nord

Meteo domenica 5 giugno: Al Nord nuvoloso sulle Alpi occidentali con sporadici piovaschi, più soleggiato altrove. Alla sera forti temporali, accompagnati da grandine e vento, su Alpi e Prealpi che scenderanno a nord del Po. Tempo migliore tra Liguria e Emilia Romagna. Al Centro prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi così come al Sud. Le temperature saranno in calo al Nord, più stabili al centro mentre al Sud si arriverà a toccare i 40° su Basilicata, Puglia e Sicilia.

