Marmellata, il ministero ritira diversi lotti: cosa fare con lo scontrino, il prodotto fermato

Fate molta attenzione a colazione. Il Ministero della Salute ha infatti predisposto il ritiro di diversi lotti della confettura di fragole bio in vendita da Ikea. All'interno del prodotto infatti potrebbe esserci la presenza di frammenti di plastica. Ricordiamo, per essere precisi, che i lotti della marmellata di fragole bio Sylt Jordgubb da 400 grammi richiamati dal Ministero della Salute sono prodotto e venduti da Ikea. Ecco dunque l'elenco dei lotti ritirati dal commercio: 2023-03-01; 2023-03-02; 2023-03-03; 2023-03-28.

Questi lotti coincidono con le date di scadenza o di termine minimo di conservazione segnalate, dal 1° marzo 2023 al 28 marzo 2023. Il nome del produttore dei lotti di marmellata ritirati è HAFI, Hallands Fruktindustri AB: la sede dello stabilimento è in Svezia, e il prodotto, come abbiamo ricordato è commercializzato da Ikea.

Il Ministero della Salute raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo in negozio per ottenere il rimborso completo. Per la restituzione del prodotto non è richiesta la prova d’acquisto, dunque si può restitutire il barattolo senza lo scontrino. In vendita da Ikea ci sono altre marmellate: Sylt Lingon: confettura di mirtilli rossi; Marmelad Apelsin & Fläder: confettura di arance/fiori di sambuco; Sylt Hjortron: confettura di camemoro; Sylt Hallon & Blåbär: confettura di mirtilli/lamponi bio; Sylt Blåbär: confettura extra di mirtilli neri.

