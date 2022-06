Controcorrente, "ma inizi a lavorare!": incassa il reddito M5s e viene massacrato, rissa da Veronica Gentili

09 giugno 2022 a

Si parla di reddito di cittadinanza da Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4 nella puntata dell'8 giugno e in studio c'è un uomo che lo percepisce e non trova lavoro: "Ci sono state delle offerte da 400 euro al mese, questo è sfruttamento". Ma Alessandro Cattaneo gli risponde a tono: "Se uno però mai comincia lavorare anche prendendo per i primi tre mesi 500 euro...". "Ma lei ci mangia con 500 euro? Io penso di no", ribatte il disoccupato.

"Io i primi lavori che ho fatto, andavo a fare la vendemmia, a distribuire le pagine gialle nella mia città. Non è semplice ma da qualche parte bisogna iniziare", insiste il deputato azzurro. "Allora uno inizia entrando nel mondo del lavoro, impara anche una mansione e se poi è bravo si fa conoscere, prende contatti e sarà il suo datore di lavoro il primo a trattenerlo".



In studio c'è anche la ex grillina Barbara Lezzi, secondo la quale "è necessario cambiare i centri per l'impiego, non il reddito di cittadinanza". Questo sussidio infatti "è solo uno strumento per contrastare la povertà". Non la vede così l'altro ospite, lo chef Antonello Colonna: "Il reddito di cittadinanza non ha aiutato i giovani a formarsi professionalmente. I ragazzi di 20 anni e quelli di 40 hanno gli stessi problemi".

