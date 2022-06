Papa Francesco, qual è la malattia che fa tremare il Vaticano

10 giugno 2022 a

Sembrano essere sempre più critiche le condizioni di salute del Papa Francesco. Quella del Pontefice attuale potrebbe essere l'ennesima dimissione in Vaticano dopo quella di Ratzinger. Sono ormai di dominio pubblico i problemi al ginocchio destro di Bergoglio, una gonalgia che lo affligge da mesi, rendendo dolorosi anche i movimenti più semplici come camminare o genuflettersi.

Ecco il nome del successore di Papa Francesco: sorpresa italiana, terremoto in Vaticano

L'unica soluzione per rimediare a questo dolore lancinante, sarebbe quella che il Papa si operasse, ma Beroglio proprio non ne vuole sapere. "Piuttosto che sottopormi a intervento mi dimetto" queste le sue parole che hanno fatto gelare il sangue di molti. Ecco perché il Vaticano trema all'idea di una nuova dimissione. La cura del Papa ora prevede antinfiammatori, corticosteroidi, infiltrazioni locali e fisioterapia. In presenza di trauma importante, è però necessaria un’operazione chirurgica. Eventualità tassativamente esclusa da Beroglio.

Ecco perché Ratzinger impedisce a Papa Francesco di dimettersi



Al momento non sono arrivate conferme o ufficialità sulla sua presunta dimissione ma i segnali di un ipotetico addio ci sono. Un esempio potrebbe essere la recente visita del di Bergoglio alla tomba di Papa Celestino V, pontefice che il 13 dicembre 1294 scelse di togliersi la papalina. Semmai Papa Francesco si dovesse dimettere sul serio, ci troveremmo in una situazione senza precedenti: due papi emeriti e un nuovo pontefice al comando.

