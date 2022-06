Papa Francesco, il gelo: "Fanc***", la scritta sulla maglietta delle coriste in Vaticano

08 giugno 2022 a

Ha fatto discutere parecchio l'incontro di Papa Francesco con un coro oggi in Vaticano: la vicenda ha scatenato un vero e proprio caso diplomatico. Il coro ricevuto dal Pontefice è impegnato nella campagna contro il cancro. E fin qui nulla di strano. Il problema, però, come spiega Affariitaliani, è rappresentato dal nome del gruppo, ben visibile sulle magliette dei coristi, "Fuck Cancer Choir", ovvero "Coro Fanc*** al cancro".

Pur essendo nobile il loro intento, è stato piuttosto curioso vedere Bergoglio circondato da questa parolaccia. Nonostante questo dettaglio, però, il Papa avrebbe gradito e apprezzato la loro performance. "Siete brave, siete poetesse, grazie mille", ha detto alle artiste. Poi le immagini hanno fatto il giro del mondo, scatenando lo stupore dei fedeli.

Di recente, inoltre, si è tornati a parlare di eventuali dimissioni del Pontefice. Voci non confermate dal diretto interessato. Secondo analisti ed esperti di Chiesa cattolica, però, l'ipotesi andrebbe presa in considerazione per diversi motivi: le sue condizioni di salute, la nomina di 21 nuovi cardinali e la decisione di partecipare alle simboliche celebrazioni della “Perdonanza” dell’Aquila, come nessun papa aveva mai fatto prima di lui. Per quanto riguarda il primo punto, Bergoglio ha un persistente dolore al ginocchio destro che da diverso tempo lo obbliga a stare sulla sedia a rotelle.

