Elena Del Pozzo, l'ultima foto della bimba prima del rapimento: cosa è successo

14 giugno 2022 a

a

a

Il caso di Elena Del Pozzo, la bimba rapita a Catania da un gruppo di uomini incappucciati, lascia senza parole un Paese intero e rimanda inevitabilmente alla scomparsa di Denise Pipitone. La piccola, quasi 5 anni, è stata sequestrata ieri pomeriggio verso le 15 dopo l'uscita dall'asilo a Piano Tremestieri, in provincia di Catania. Nello specifico sarebbe stata prelevata dall'auto della mamma da un gruppo di uomini incappucciati e armati. Adesso la Procura di Catania ha diffuso l'ultima foto della bambina prima del sequestro.

"Nuova Denise Pipitone". Catania, il caso-choc: bimba rapita da tre incappucciati, è mistero fitto

Al momento del rapimento, Elena indossava una maglietta bianca a maniche corte e dei pantaloncini gialli. L'immagine non è affatto nitida. E' sfocata, ma è anche l'unica a disposizione delle forze dell'ordine, che stanno indagando cercando di battere ogni strada e tenendo tutte le ipotesi sul tavolo. I vicini di casa hanno raccontato che quella di Elena è una famiglia serena, che non ha mai dato problemi. Stando a quanto trapelato finora, la famiglia vivrebbe insieme ai nonni della bimba. Per ora, però, non si sa se ci siano dissidi familiari.

"Venite, l'ho ucciso". Sesto San Giovanni choc, 19enne fa a pezzi il padre: cos'ha scatenato l'orrore

Nel frattempo i carabinieri hanno acquisito e visionato alcuni video dei sistemi di sorveglianza sia a Piano Tremestieri che nell'asilo frequentato dalla piccola. Per ora gli investigatori escludono che il sequestro sia opera della criminalità organizzata. Oltre alla madre, però, non vi sarebbero altri testimoni del rapimento. La donna ha raccontato che la figlia sarebbe stata prelevata mentre erano insieme in auto.

"Ora siamo certi, l'ha ammazzata lui". La frase in tv su Maddie che inchioda l'orco I Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.