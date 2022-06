Rai si vende Viale Mazzini? Indiscrezioni clamorose, il nodo dell'amianto e quei 9o milioni

14 giugno 2022 a

a

a

Servono novanta milioni di euro per bonificare dall'amianto il palazzo della Rai in viale Mazzini a Roma. Una cifra importante che il bilancio della tv di Stato, nonostante sia in pareggio, non può sopportare. Che fare allora? Aldo Fontanarosa rivela su Repubblica che l'idea è quella di vendere. Circolerebbe infatti un documento riservato preparato dalle Direzioni interne Asset Management e Infrastrutture immobiliari che suggerisce al Consiglio d'Amministrazione la cessione del palazzo degli anni Sessanta nel cuore del quartiere Vittoria che avrebbe un "potenziale di mercato interessante".

Enrico Mentana fa servizio pubblico, la Rai invece no: Francesco Storace demolisce Viale Mazzini

Nello stesso documento si parla d'immobili interessanti "in un ottica di dimissioni" anche per altre otto strutture (compresa quella di via Col di Lana con il Teatro delle Vittorie). Sarebbero incedibili, invece, quelle di Via Teulada, di via Asiago, di via Romagnoli e, ovviamente, Saxa Rubra che potrebbe essere ampliata con nuove palazzine in grado di ospitare anche le 1324 persone che attualmente lavorano in Viale Mazzini. Di fronte all'allarme che ha acceso la notizia la Rai prova a sdrammatizzare: "Nessuna decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione della Rai in merito al prossimo Piano Immobiliare che delineerà i nuovi investimenti dell’azienda per gli anni a venire. Anche la valorizzazione dell’immobile di viale Mazzini rientrerà in questo piano e il Cda deve ancora valutare le possibili ipotesi a riguardo".

Mara Venier, basta con la domenica? Terremoto in Rai: le voci ai piani altissimi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.