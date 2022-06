Mara Venier, basta con la domenica? Terremoto in Rai: le voci ai piani altissimi

Francesco Fredella 13 giugno 2022 a

Mara Venier verso il sabato sera di Rai1. Un grande risultato per la signora della domenica, che in questi anni ha messo tutti d'accordo, scacciando ogni tipo di polemica. La notizia, anzi indiscrezione per adesso, circola negli ambienti televisivi Rai e che ha tutto il sapore dell'ennesimo riconoscimento alla conduttrice più amata di sempre.

Non va ancora in vacanza la Venier: per lei arriva, dopo le fatiche di "Domenica In", che chiude in bellezza, andrà in onda con "Una voce per Padre Pio". Si tratta di un appuntamento importantissimo per la Rete ammiraglia Rai, che quest'anno viene affidato alla Venier. Tra gli ospiti ci sarà anche Al Bano. Il programma andrà in onda da Pietrelcina, in provincia di Benevento, città dove è nato San Pio e verrà trasmesso sabato 25 giugno. Per Mara Venier si tratta dell'ennesimo bel risultato perché viene chiamata a fare compagnia al pubblico di Rai1 nell’ultimo sabato sera di giugno.

Nelle ultime Ig stories, la signora della domenica è apparsa molto felice al fianco di Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, che si è sposato alla presenza di zia Mara (i due sono legati da una profonda amicizia). “Grazie per tutto quello che ci avete regalato”, ha scritto sui social la Venier commentando le nozze. Anche il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha dedicato uno spazio alle nozze dell'ex mezzobusto del Tg1.

