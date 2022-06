Covid, "quanti contagi al giorno in Italia": estate rovinata dal virus? La previsione inquietante

15 giugno 2022 a

Centomila contagi covid al giorno, come nelle drammatiche settimane del Natale scorso. È questo l'inquietante scenario che ci attende secondo il virologo Fabrizio Pregliasco che all'Adnkronos Salute. "Omicron 5 sta rialzando il numero dei contagi e se questi aumentano nuovamente, in termini proporzionali seppur minori, dei casi gravi potranno esserci. I contagi ora sono intorno ai 25mila al giorno", sottolinea il virologo, docente all'università Statale di Milano, "ma sono sottostimati, saranno almeno 50mila. E si può arrivare anche verso i 100mila al giorno. Quello che però fa la differenza è il numero delle terapie intensive e dei decessi".

Pregliasco fa questa previsione alla luce della diffusione delle sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 che hanno prodotto un boom di positivi in Portogallo e Germania. Negli ultimi giorni il ministro della Salute tedesco ha parlato senza mezzi termini di "un'ondata estiva" in corso, mentre l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha prospettato a causa di Omicron 4 e 5 un rialzo dei casi nelle prossime settimane. Ecco perché per il virologo "è importante mantenere la mascherina nei luoghi a rischio" di contagio Covid. "Deve esserci buonsenso a prescindere, anche dove non c'è l'obbligo. Purtroppo" nel dare indicazioni "si è arrivati un po' al pelo. Forse si poteva già decidere qualche giorno fa, per dare continuità" alle misure "e far sì che vengano meglio recepite le disposizioni. Magari un po' fastidiose, ma necessarie alla luce della possibile onda, speriamo non troppo alta, alla quale temo assisteremo nelle prossime 3-4 settimane".

