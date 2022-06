Covid, l'ondata è iniziata? Ecco qual è la zona d'Italia più colpita

20 giugno 2022 a

Spaventa l'impennata dei casi di Covid in Italia. A parlare sono i dati: in una settimana infatti si sono registrati oltre la metà dei nuovi positivi in più, ovvero il 51,8 per cento. Da lunedì 13 giugno sono state fatte 219.234 diagnosi contro le 144.333 della settimana precedente. Con ogni probabilità l'aumento dei contagi è dovuta alla contagiosità di Omicron 5. Che si tratti di una nuova ondata è ancora presto per dirlo ma sicuramente questi numeri smentiscono le previsioni di una scarsa circolazione del virus nei mesi più caldi, quando peraltro si è deciso di togliere alcune restrizioni come l'obbligo di mascherine al chiuso.

Nord Est a rischio - Gli aumenti più importanti si registrano nelle Regioni del Nord-Est. Il Friuli Venezia Giulia passa da 2.691 a 5.026 (+2.335, +86.7%), la Provincia di Trento da 832 a 1.517 (+685, +82,3%), il Veneto da 12.501 a 21.722 (+9.221, +73,7%), la Calabria da 3.436 a 5.607 (+2.171, +63,1%), la Sardegna da 5.229 a 8.355 (+3.126, +59,7%), l’Abruzzo da 3.344 a 5.314 (+1.970, +58,9%), la Lombardia da 20.403 a 32.133 (+11.730, +57,4%), la Puglia da 9.221 a 14.350 (+5.129, +55,6%), il Molise da 649 a 1.009 (+360, +55,4%), la Campania da 13.283 a 20.538 (+7.255, +54,6%), il Lazio da 19.161 a 29.595 (+10.434, +54,4%), l’Emilia-Romagna da 11.819 a 18.108 (+6.289, +53,2%), la Basilicata da 1.131 a 1.708 (+577, +51%), la Toscana da 7.927 a 11.920 (+3.993, +50,3%), la Liguria da 3.616 a 5.437 (+1.821, +50,3%), il Piemonte da 7.300 a 10.927 (+3.627, +49.6%), le Marche da 3.414 a 5.033 (+1.619, +47,4%), la Provincia di Bolzano da 1.311 a 1.917 (+606, +46,2%), l’Umbria da 2.810 a 3.825 (+1.015, +36,1%), la Valle d’Aosta da 212 a 255 (+34, +20,2%), la Sicilia da 14.043 a 14.938 (+895, +6,3%).

Ospedalizzazioni - Aumentano i ricoveri nei reparti, sia ordinari che di terapia intensiva: in una settimana ci sono 296 persone in più rispetto a domenica 12 giugno, quando i pazienti con il Covid erano 4.301. Insomma, la tendenza si è invertita, con una crescita del 6,8 per cento. Nelle terapie intensive, in particolare, l'aumento è dell'8,7 per cento: si passa infatti da 183 a 199 ricoveri. Era da dieci settimane che non si vedevano questi numeri.

