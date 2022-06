Chi l'ha visto, "Piera Maggio è morta": ira-Sciarelli, chi c'è dietro l'orribile menzogna

Francesco Fredella 23 giugno 2022 a

La vicenda legata a Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, ha dell’incredibile. A Chi l'ha visto?, la famosa trasmissione di Rai 3, Federica Sciarelli parla della notizia della presunta morte di Piera Maggio. Si tratta di una fake news, una colossale bufala di cui non si conoscono le ragioni alla base di tutto. La Sciarelli, però, va giù pesante e denuncia: “La notizia della presunta morte di Piera Maggio è stata ripresa da altri siti. Piera Maggio ha ovviamente saputo della diffusione di tale notizia e ha reagito”. E poi il commento di Piera: “Ancora non sono morta! Non vorrei aver rovinato la festa a coloro che stavano festeggiando per la notizia”.

Una notizia falsa che ha del terribile. La Sciarelli promette battaglia: "Se scovate siti che diffondono fake news del genere, segnalateli a noi e li denunceremo". Da sempre la conduttrice di Rai 3 è dalla parte dei più deboli. lei con le telecamere di Chi l'ha visto? si è sempre occupata della scomparsa di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 in circostanza mai chiarite.

Di lei si sono perse le tracce e sono stati numerosi i falsi avvistamenti nel corso degli anni. La Maggio non ha mai perso il coraggio e la voglia di trovare la verità: la scomparsa di sua figlia, una bimba deliziosa, resta uno dei fatti di cronaca mai risolti in Italia. Un giallo. Un mistero vero e proprio.



