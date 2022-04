Denise Pipitone, "Milo Infante indagato". La procura smentisce ma... Una bomba: "Perché è nel mirino dei giudici"

19 aprile 2022 a

Uno strano caso, quello che lega la vicenda di Denise Pipitone a quella di Milo Infante. Il tutto viene riportato da Repubblica, che dà conto del fatto che il conduttore di Ore 14 sarebbe indagato nell'inchiesta sulla scomparsa della ragazzina. Infante nel suo programma ha dato molto spazio al caso di cronaca, alla sparizione della piccola Denise che risale al lontanissimo primo settembre 2004 a Mazara del Vallo.

Già il mese scorso, Infante si era sfogato sui social, esprimendo indignazione per lo stallo nelle indagini e parlando di "resa dello Stato" in riferimento all'ultima e recente archiviazione del caso.

Lo sfogo di Milo Infante risale allo scorso 16 marzo, quando su Instagram aveva scritto: "Molti mi chiedono a che punto sono le indagini sul sequestro di Denise Pipitone. Temo ferme all’archiviazione disposta dal gip di Marsala su richiesta della Procura. Per contro invece posso dirvi che i giudici indagano chi Denise l’ha cercata con tutte le forze. Giornalisti, ex pm, e non solo…Se qualcuno pensa che sia sufficiente per fermarci sbaglia. Continueremo a cercare Denise. Entro la fine della settimana avremo comunque risposte anche sulla Commissione di inchiesta. Denise va cercata, non archiviata. Piera Maggio, Pietro Pulizzi, Giacomo Frazzitta e Mary Falco".

Dunque, come detto, nelle ultime ore la notizia dell'indagine a carico di Milo Infante, anche se non è chiaro per cosa (per certo nulla a che fare con la sparizione, semmai qualche reato contro la magistratura per le posizioni espresse). Peccato che la procura di Marsala smentisca l'indagine, il tutto con un comunicato in cui viene scritto nero su bianco: "La Procura di Marsala smentisce che il giornalista Milo Infante sia indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Inoltre, precisa di non aver mai inviato alcuna comunicazione giudiziaria a Infante".

Ma l'agenzia Ansa non molla il caso, aggiungendo al contrario un ulteriore dettaglio: "Secondo quanto si apprende Infante sarebbe indagato dai pm di Caltanissetta per diffamazione". E il mistero continua: Milo Infante è indagato, oppure no?

