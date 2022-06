Quarta Repubblica, "una nuova Denise Pipitone": Catania, il caso-choc della bimba rapita

13 giugno 2022 a

Nicola Porro ha dedicato l’anteprima di Quarta Repubblica alla notizia di cronaca che sta facendo il giro dell’Italia. Una bambina di 4 anni è stata rapita da persone armate a Piano di Tremestieri, frazione di Catania: la Procura ha confermato il sequestro e ha aperto un’inchiesta, delegando le indagini ai militari dell’Arma. Allo stesso tempo dalla Procura fanno sapere che per il momento non verranno date ulteriori informazioni, dato che il caso è caldissimo.

“Siamo in una fase delicata - ha spiegato il procuratore Carmelo Zuccaro - e non possiamo dare alcuna informazione. Può solo escludersi la finalità di riscatto”. Il rapimento potrebbe quindi essere una ritorsione: la bambina è stata sottratta a un familiare da tre persone incappucciate e armate. Almeno questa è la primissima ricostruzione disponibile: gli uomini erano a bordo di un’auto di cui non si conosce targa e colore, mentre il rapimento sarebbe avvenuto intorno alle 15 di oggi, lunedì 13 giugno.

Sui social e in rete è stata diffusa una foto della bambina, insieme alla prima ricostruzione dei fatti che però non è stata confermata ed è quindi tutta da accertare. Non resta che aspettare che le indagini facciano il loro corso, intanto è partita la mobilitazione per cercare notizie: il pensiero è subito andato a Denise Pipitone, rapita proprio in Sicilia (a Mazara del Vallo), e alla storia che sembra ripetersi.

