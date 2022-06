Treviso, suor Eligia muore in convento: lo sconcertante incidente

24 giugno 2022 a

Una morte tragica quella di suor Eligia, al secolo Giulietta Cambus. La religiosa, 87enne, è stata trovata deceduta nella giornata di mercoledì 22 giugno nella Villa Regina Mundi di Treviso. A fare la macabra scoperta le sue consorelle. Stando alle prime ricostruzioni, la suora sarebbe stata schiacciata dall'armadio della sua camera da letto. Il fatale incidente sarebbe avvenuto poco prima delle ore 19, quando la religiosa è stata schiacciata tra quattro ante massicce e una sedia, dove ha sbattuto la testa. Eligia aveva tentato di aprire l'armadio, ma uno dei piedini ha ceduto.

Eligia arrivava da Cagliari, ma da anni era in servizio a Treviso. Qui aiutava le ragazze madri con problemi di dipendenze. Inutili i soccorsi, la suora non è sopravvissuta all'incidente. "Siamo molto tristi, rispettate il nostro dolore", ha commentato la madre superiora mentre don Davide Schiavon, direttore della Caritas trevigiana, ha spiegato che l'87enne "ha dedicato tutta la vita alla congregazione. Era una persona sempre disponibile, discreta, generosa, semplice, dai modi molto affabili".

Per ora non ci sono dubbi sulle dinamiche dell'accaduto. È infatti esclusa l’ipotesi del coinvolgimento di terze persone. Informato il magistrato di turno, si attende il nullaosta per la celebrazione funebre.

