L'asilo in moschea: provano a normalizzare la sottomissione all'Islam

Un giornale – egoisticamente – potrebbe rallegrarsi quando sceglie una strada non battuta da altri. E tuttavia qui a Libero non ci siamo affatto sentiti confortati, ieri, nello scoprire che la quasi totalità dei media scritti e audiovisivi avevano largamente sottovalutato la storia dei bimbi dell’asilo (età dai tre ai cinque anni) portati in moschea e invitati – non trovo altre parole – a simulare una preghiera islamica, con tanto di inginocchiamento verso la Mecca.

Non solo. Anche per tutta la giornata di ieri – quindi, per così dire, a mente fredda – la surreale vicenda ha vissuto nuove puntate: applausi scroscianti del Pd (sempre pronto a sfrecciare contromano in autostrada), gran silenzio delle gerarchie cattoliche ad ogni livello, più le dichiarazioni disarmanti delle insegnanti e dei responsabili della scuola (paritaria, parrocchiale, cristiana) che ha portato i bimbi dall’imam. Disarmanti per la loro palese buona fede, intendo: buona fede – sia consentito – che in questo caso pare quasi un’”aggravante”, poiché sembra mancare la consapevolezza del reale significato del gesto e delle immagini che tutti abbiamo visto.

Un conto è conoscere un’altra cultura (molto bene, ovviamente), altro conto è simulare una preghiera islamica come se fosse la cosa più normale del mondo. Siamo ormai a una sorta di normalizzazione della sottomissione. Esagero? Forse per difetto: immaginate cosa sarebbe successo se bimbi di tre-quattro-cinque anni di religione islamica fossero stati incoraggiati a inginocchiarsi in una chiesa cristiana o a pregare in una sinagoga. Si griderebbe – da parte degli stessi che oggi tacciono – contro un’operazione di prepotenza culturale, di forzatura sulla pelle dei bambini, e naturalmente si urlerebbe contro l’integralismo e a favore della laicità.