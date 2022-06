Meteo, "la peggiore di sempre": scatta l'allarme, cosa accadrà in 10 giorni

25 giugno 2022 a

Una delle ondate "peggiori di sempre". Quello che ci attende sul fronte meteo nei prossimi 10 giorni è qualcosa che non ha precedenti. Una fenomeno che gli esperti non esitano a definire unico. Mattia Gussoni de ilMeteo.it ha le idee molto chiare su quanto accadrà nella prossima settimana: "Il pericolo maggiore di questa ondata di calore - spiega - sarà la durata: la cappa ed il caldo potrebbero insistere sull'Italia fino al 4-5 luglio, con qualche isolato temporale solo sulle Alpi e al Nord-Ovest; il Mediterraneo registra già 5 gradi più della media.

Per almeno 10 giorni non sono previste precipitazioni importanti ma la siccità estrema, presente soprattutto su Nord, Toscana, Lazio, Puglia e Calabria peggiorerà". Il picco delle temperature verrà toccato a quota 45 gradi, praticamente un'asticella che renderà la vita impossibile, come sarà impossibile uscire di casa. Nel dettaglio le temperature sono destinate a salire in modo consistente già a partire dalla giornata di domani: Nord: soleggiato e molto afoso, caldo in aumento. Al Centro: bel tempo e caldo con picchi di 38-40° nelle zone interne sarde.

Al Sud: caldo opprimente, picchi oltre i 42°. Lunedì 27. Al Nord: soleggiato e molto afoso, caldo in ulteriore aumento fino a 39 gradi. Al Centro: bel tempo e caldo con picchi di 38-41° nelle zone interne. Al Sud: caldo torrido, picchi oltre i 42-44°. Tendenza. Caronte infiamma il Centro-Sud con picchi fino a 43-45°, afa diffusa al nord; il super caldo potrebbe durare fino all'inizio di luglio.

