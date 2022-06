Meteo stravolto in pochi minuti: pioggia, grandine e vento, cosa accadrà

24 giugno 2022 a

Meteo ribaltato. Dopo l'afa e il caldo insopportabile delle ultime settimane di fatto sta per arrivare un vero e proprio fronte temporalesco che potrebbe portare piogge, temporali e grandine in tutto il Nord Italia nelle prossime ore. Come ricordano gli esperti di 3bmeteo, nelle prossime ore l'Italia settentrionale dovrà fare i conti con questo nuovo flusso fresco e instabile che entrerà in opposizione con l'aria molto calda e umida africana stimolando soprattutto dal pomeriggio lo sviluppo di nuovi forti temporali, ancora una volta accompagnati da frequenti grandinate e colpi di vento. Insomma una vera e propria inversione di tendenza che potrebbe radicalmente cambiare il quadro del weekend che si annunciava torrido.

Sempre come ricordano gli esperti di 3bmeteo, i fenomeni forti saranno possibili anche tra Trentino, Veneto e Friuli ma soprattutto zone alpine e prealpine, più occasionalmente in pianura tra il veneto orientale e il basso Friuli.

Fate molta attenzione anche all'instabilità in Valle d'Aosta, medio-alto Piemonte (attenzione particolare a Verbano-Cusio-Ossola, Novarese, Vercellese), medio-alta Lombardia (attenzione particolare a Varesotto, Comasco, Lecchese, Bergamasco, Brianza e in generale la Valtellina), Trentino Alto Adige ed entro sera anche medio-alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Va però ricordato che queste precipitazioni non dovrebbero risolvere il problema della siccità. Infatti il flusso d'acqua atteso per le prossime ore non chiuderà la fase critica che sta attraversando il Paese ormai sempre più a secco e schiavo della siccità.

